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Происшествия

Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека

Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии.

Девушка училась в 11-м классе. Сегодня она выбросилась из окна многоэтажки. Подробности происшествия пока неизвестны.

В правоохранительных органах отказываются комментировать произошедшее.

Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна.

В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

Смерть подростков не связывают с этой игрой. В МВД заявили, что в Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44426/
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