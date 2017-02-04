В бишкекском кафе избили журналиста и сломали видеокамеру

В бишкекском кафе избили корреспондента канала НТС Азията Жекшеева и сломали его видеокамеру. Видео нападения разместили в социальных сетях.

Азият Жекшеев является автором телепроекта «ТВ Кайгуул». В нем журналисты показывают, как сотрудники Патрульной милиции ловят нарушителей правил дорожного движения.

В день происшествия телеоператоры вместе с сотрудниками группы быстрого реагирования зашли в кафе перекусить. В заведении они застали людей, которые не хотели оплачивать счет. Поняв, что их снимают, они набросились на журналиста Азията Жекшеева и разбили его видеокамеру.

В пресс-службе ГУВД Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что напавших на журналиста задержали. Дело по факту нападения передано в следственный отдел.