Три подростка разбились на машине в Бишкеке

В Бишкеке трое подростков разбились ночью на автомашине. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Таалайбек Богубаев.

По его словам, 2 февраля примерно в 20.35 водитель автомашины Subaru Impreza, двигаясь по улице Айтматова в южном направлении, не доезжая ВДНХ не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель Никита Вадеев, 1998 года рождения, и пассажиры (студентка второго курса КРСУ Анна Никульшина, 1996 года рождения, и ученик 11 класса школы №37 Тимур Хван) погибли на месте.