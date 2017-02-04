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Происшествия

В Оше девочка из «группы смерти» порезала себе руку

В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в «группе смерти», порезала себе руку. Об этом сообщает УВД Оша.

По ее данным, 2 февраля сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт вовлечения в игры под названиями «Синий кит», «Тихий дом» четырех подростков. Одна из них, выполняя задание администратора игры, порезала себе руку и отправила ему для отчета фото.

Как сообщается, это ученики 7-8 классов одной из школ южной столицы.

Милиция обращается к родителям с напоминанием: если вы обнаружили, что ваши дети вовлечены в данные игры, обращайтесь в правоохранительные органы и к руководству школы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44333/
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