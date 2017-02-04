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Происшествия

Ползком добирались домой жители Норильска из-за пурги

На севере Красноярского края России бушевала «черная пурга», которая заставила жителей города Норильска добираться домой ползком. Об этом сообщили «Вести».

Как отмечается, штормовое предупреждение действует в Норильске с 25 января. Синоптики предупреждали о порывах до 27-32 метров в секунду.

Пешеходы на опубликованном на YouTube видео не в состоянии противостоять ураганным порывам ветра, которые сбивают их с ног.


В эти дни в социальных сетях появилось большое количество роликов с ураганом в Норильске. Примечательно, что сами горожане часто шутят в комментариях по поводу экстремальных метеоусловий. К примеру, пользователи предлагают друг другу сквозь пургу угадать улицу, по которой едут на автомобиле. Или просто называют Норильск райским местечком.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44213/
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