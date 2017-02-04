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Происшествия

Шокирующее ДТП с участием «скорой помощи» попало на видео в России

В сети появилось видео автомобильной аварии в Ярославской области России с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как стало известно, во время ДТП медика выкинуло из машины скорой помощи. Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

На записи запечатлен момент, когда иномарка врезается в машину скорой помощи на перекрестке. От удара задняя дверь «Газели» открылась, из нее вылетели один из медиков и все медицинское оборудование.

Несколько человек из медицинской бригады получили травмы. По данным местных СМИ, во время аварии врачи спешили на вызов. Водитель иномарки, по словам очевидцев, получил перелом ноги.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44174/
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