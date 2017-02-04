В Бишкеке ищут пропавшую девочку

В Бишкеке ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, Элина Эстековна Боскунбаева, 2004 года рождения, проживающая на улице Вторая линия, вышла из дому 30 января, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Рост 145-
Была одета в белую блузку, розовый шарф, в куртку молочного цвета, синюю юбку и черного цвета сапоги.
В случае получения какой-либо информации о ней милиция просит задержать ее и сообщить по телефонам:
(0703) 40 16 00, (0553) 10 24 65 (группа розыска УВД Ленинского района), (0312) 35 29 47, 35 26 05 или на «102».