В Бишкеке ищут пропавшую девочку

В Бишкеке ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, Элина Эстековна Боскунбаева, 2004 года рождения, проживающая на улице Вторая линия, вышла из дому 30 января, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

Рост 145- 150 сантиметров , среднего телосложения, глаза карие, овальное лицо, волосы длинные черного цвета, лицо светлое, нос прямой.

Была одета в белую блузку, розовый шарф, в куртку молочного цвета, синюю юбку и черного цвета сапоги.

В случае получения какой-либо информации о ней милиция просит задержать ее и сообщить по телефонам:

(0703) 40 16 00, (0553) 10 24 65 (группа розыска УВД Ленинского района), (0312) 35 29 47, 35 26 05 или на «102».