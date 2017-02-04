Вагоны грузового состава «Кыргыз темир жолу» сошли с рельсов

Вагоны грузового состава, принадлежащего «Кыргыз темир жолу», сошли с рельсов.Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

По их словам, около десяти вагонов лежат перевернутыми на участке кыргызской железной дороги.

«Поезд следовал из Казахстана в сторону Бишкека. И у станции «Мерке» потерпел крушение. Это территория Казахстана, но железнодорожные пути принадлежат Кыргызстану и находятся на балансе «Кыргыз темир жолу». По соглашению после развала Союза участок до станции «Луговая» принадлежит кыргызской стороне», - сообщили очевидцы.

Представитель компании подтвердил ИА «24.kg» информацию о крушении шести вагонов с углем и добавил, что на место ЧП выехали для выяснения обстоятельств две комиссии - «Кыргыз темир жолу» и Республики Казахстан, так как еще точно не установлено, на чьих путях произошло крушение.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, поэтому ведомство для ликвидации последствий не привлекают.