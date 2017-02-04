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Происшествия

Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу SKYWORKS, посвященного Дню Австралии. Погибли два местных жителя.

Как отмечается, крушение потерпели 30-летняя Энда Какравати и ее супруг, 52-летний Питер Линч. Они упали в реку Суон в городе Перте на глазах у 60 тысяч зрителей.

За несколько минут до катастрофы Энда записала видео. В этот момент она находилась внутри кабины, рядом с мужем, который был за штурвалом самолета.

Девушка успела поделиться роликом с подписчиками своей страницы в Instagram. «Пожелайте нам удачи!» – это ее последние слова.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44120/
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