04:10
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Происшествия

Среди жертв стрельбы в мечети Квебека (Канада) кыргызстанцев нет

По предварительным данным, граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при нападении на мечеть в Канаде нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

В воскресенье, 29 января, около 20.00 по местному времени (7.00 понедельника по времени Бишкека) трое вооруженных неизвестных во время вечерней молитвы ворвались в мечеть. В тот момент в здании находилось около 40 человек. По предварительным данным, погибли пятеро.

По данным канала CBC, на месте происшествия сейчас много полицейских. Правоохранители задержали двух подозреваемых.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44069/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
МИД КР пообещал найти виновных в организации теракта в посольстве КНР
Посольство США просит своих граждан в Кыргызстане не выходить на улицу
В Москве свадьба выходцев из Кыргызстана закончилась перестрелкой
МИД КР: Граждан Кыргызстана среди пострадавших в ДТП на автодороге Есиль – Сурган - Аулиеколь нет
Задержанный участник перестрелки в Алматы ранее судим
Один из участников перестрелки в Алматы (Казахстан) задержан
В результате нападения неизвестных в Алматы убиты двое полицейских
МИД КР: Среди пострадавших в Турции граждан Кыргызстана нет
МИД КР: Информация в СМИ о личностях террористов преждевременна до оглашения результатов ДНК
Среди пострадавших при взрыве в Стамбуле (Турция) граждан Кыргызстана нет
Популярные новости
Еще один школьник повесился в&nbsp;Кыргызстане Еще один школьник повесился в Кыргызстане
&laquo;Игры смерти&raquo;. Школьница из&nbsp;Маевки попала в&nbsp;психбольницу «Игры смерти». Школьница из Маевки попала в психбольницу
В&nbsp;Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с&nbsp;начала года В Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с начала года
Школьница, выбросившаяся из&nbsp;окна, была в&nbsp;игре Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе