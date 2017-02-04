04:11
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Происшествия

Школьник получил ножевое ранение. Третий случай за неделю в Кыргызстане

В городе Нарыне девятиклассника ранили ножом в ногу. Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел Кыргызстана.

По его данным, сообщение о том, что неизвестные нанесли подростку ножевое ранение, поступило в ОВД Нарына от «скорой» 24 января примерно в 1.00.

По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. Пострадал Ж.У., 2001 года рождения. Его доставили в территориальную больницу.

Установили личность и того, кто ранил ученика. Это нарынчанин Т.у.Т., 2000 года рождения, он нигде не учится.

Свидетелями инцидента стали несколько учащихся школ и колледжа.

Факт зарегистрирован в книге учета преступлений, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Обнаружено и орудие преступления, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Ведется расследование.

Напомним, это уже третий случай за неделю, когда несовершеннолетние получали ножевые ранения, в том числе со смертельным исходом.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/43946/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
На видео в Интернете избивают человека якобы сотрудники Первомайского РОВД
Поножовщиной закончились школьные соревнования в Кыргызстане
Школьник погиб в массовой драке в Нарынской области
В Узбекистане парня, переодетого в костюм Снегурочки, избили прохожие
На избирательном участке в Бишкеке подрались представители политических партий
В Кыргызстане возбудили дело по драке таксистов и милиционеров
Дело по драке экс-депутата Турсунбая Бакира уулу пока не возбуждали
Кыргызстанец оказался жертвой разборки в Петербурге
Массовую драку в центре Бишкека начали студенты-первокурсники
Участники драки, один из которых лишился зрения, ждут заключения судмедэкспертизы
Популярные новости
Еще один школьник повесился в&nbsp;Кыргызстане Еще один школьник повесился в Кыргызстане
&laquo;Игры смерти&raquo;. Школьница из&nbsp;Маевки попала в&nbsp;психбольницу «Игры смерти». Школьница из Маевки попала в психбольницу
В&nbsp;Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с&nbsp;начала года В Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с начала года
Школьница, выбросившаяся из&nbsp;окна, была в&nbsp;игре Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе