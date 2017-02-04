04:10
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Происшествия

Вертолет со спасателями разбился в Италии

Вертолет спасательной службы, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в провинции ЛʼАкуила в центре Италии. Об этом сообщила Meduza.

«Вертолет разбился во время заключительной фазы операции по эвакуации горнолыжника, получившего травму на склоне. Перед крушением экипаж вертолета передал сигнал бедствия», - говорится в сообщении.

Как отмечает ANSA, вертолет не был задействован ни в операции на месте землетрясения, произошедшего в центральной Италии в середине января, ни в поиске выживших и погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в этом же регионе.

Ранее в Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в 28 километрах к югу-западу от города Асколи-Пичено на глубине 10 километров. К вечеру вчерашнего дня зафиксировали четыре подземных толчка магнитудой от 5,1 до 5,5 по шкале Рихтера.

В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель Rigopiano di Farindola. По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из них - иностранцы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/43797/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий
В Баткенском районе утонул мужчина
Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии
В «Манасе» пока не могут сказать, когда аэропорт возобновит работу
Источник: В аэропорту «Манас» самолет упал на дома, погибли целые семьи
В Калифорнии рухнула знаменитая секвойя с тоннелем в стволе
Двухлетний ребенок в США спас брата-близнеца
В Казахстане назвали причины крушения истребителя Су-27
Основные версии крушения Ту-154 - ошибка пилотирования или техническая неисправность
Угонщики захватили самолет Airbus A320 ливийской компании
Популярные новости
Еще один школьник повесился в&nbsp;Кыргызстане Еще один школьник повесился в Кыргызстане
&laquo;Игры смерти&raquo;. Школьница из&nbsp;Маевки попала в&nbsp;психбольницу «Игры смерти». Школьница из Маевки попала в психбольницу
В&nbsp;Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с&nbsp;начала года В Кыргызстане 17 подростков покончили жизнь самоубийством с начала года
Школьница, выбросившаяся из&nbsp;окна, была в&nbsp;игре Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе