Вертолет со спасателями разбился в Италии

Вертолет спасательной службы, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в провинции ЛʼАкуила в центре Италии. Об этом сообщила Meduza.

«Вертолет разбился во время заключительной фазы операции по эвакуации горнолыжника, получившего травму на склоне. Перед крушением экипаж вертолета передал сигнал бедствия», - говорится в сообщении.

Как отмечает ANSA, вертолет не был задействован ни в операции на месте землетрясения, произошедшего в центральной Италии в середине января, ни в поиске выживших и погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в этом же регионе.

Ранее в Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в 28 километрах к югу-западу от города Асколи-Пичено на глубине 10 километров . К вечеру вчерашнего дня зафиксировали четыре подземных толчка магнитудой от 5,1 до 5,5 по шкале Рихтера.

В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель Rigopiano di Farindola. По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из них - иностранцы.