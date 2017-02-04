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Происшествия

Поножовщиной закончились школьные соревнования в Кыргызстане

В Араванском районе Кыргызстане спортивные соревнования школьников закончились поножовщиной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным ведомства, 21 января в одной из школ были проведены соревнования по баскетболу среди учащихся 9-11-х классов. Во время игры между школьниками произошла словесная перепалка, и для выяснения отношений они назначили встречу на поле в 22.00 между селами Уйгурабад и Жаныабад.

«На месте завязалась драка, в ходе которой ученики одной школы нанесли ножевые ранения ученикам другой. В районные больницы госпитализированы с различной степенью ранений четверо учащихся 9-11-х классов - трое с ножевыми ранениями и один с диагнозом «черепно-мозговая травма». В настоящее время состояние здоровья пострадавших оценивается как стабильное», - добавили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое учеников и один житель Араванского района, 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сегодня будет избрана мера пресечения. Подозреваемые водворены в ИВС местного РОВД. Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/43741/
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