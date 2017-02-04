На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина

Сегодня утром на автодороге Бишкек - Ош сошла снежная лавина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, лавина сошла в ущелье Чычкан в 5.28 на 247-м километре автодороги.

Объем снежной массы составил 7,2 тысячи кубических метров и, по предварительным данным, задел заднюю часть большегрузного автомобиля. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает техника ДЭП №23.

Также, по предварительным данным, сегодня в 9.30 на участке между 90-м и 91-м километрами автодороги Ала-Бука – Джаны-Базар – Киров (Чаткальский район Джалал-Абадской области) сошла снежная лавина объемом 1,5 тысячи кубических метров и перекрыла дорогу.

На месте работает техника, говорится в сообщении.