В Бишкеке иностранец задержан за дачу взятки милиционеру в 100 тысяч сомов

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, подозреваемый в попытке дать взятку сотруднику милиции. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, 2 августа возле караоке-клуба на улице Абдрахманова произошла драка с участием иностранцев. В милицию доставили трех мужчин, в отношении которых составили протоколы за мелкое хулиганство.

4 августа Свердловский районный суд назначил каждому из них по трое суток административного ареста.

После заседания к сотруднику милиции подошел мужчина, представившийся прорабом задержанных. По версии следствия, он предложил 100 тысяч сомов за их освобождение.

В милиции также заявили, что до суда мужчина якобы неоднократно предлагал сотрудникам деньги, чтобы к его рабочим не применяли административный арест.

Подозреваемого С.Ч., 1982 года рождения, задержали при передаче 100 тысяч сомов. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Следствие продолжается.