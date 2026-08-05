В Базар-Коргоне вернули муниципалитету землю стоимостью 187,9 миллиона сомов

В городе Базар-Коргоне Джалал-Абадской области земельный участок площадью 4 гектара вернули в муниципальную собственность. Его стоимость оценивается в 187 миллионов 876 тысяч сомов, сообщили в прокуратуре.

Участок расположен вдоль автодороги Бишкек — Ош и относится к землям населенных пунктов.

Проверка показала, что в 2013 году должностные лица Базар-Коргонского айыл окмоту незаконно передали эту землю в частную собственность.

После мер прокурорского реагирования участок возвращен муниципалитету.