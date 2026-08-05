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Происшествия

В центре Бишкека парень достал из BMW игрушечный автомат — его задержали

В Бишкеке милиция установила молодого человека, который на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова достал из багажника BMW предмет, похожий на автомат. Видео появилось 5 августа в Instagram.

Материал зарегистрировали в УВД Свердловского района и начали доследственную проверку.

Сотрудники милиции установили участника видео — А.К., 2004 года рождения. В отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Во время разбирательства молодой человек добровольно передал милиционерам предмет. Выяснилось, что это игрушечный автомат.

В милиции напомнили об ответственности за нарушение общественного порядка.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384234/
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