В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при завладении тремя автомобилями. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

В милицию обратился гражданин М.Н. По его словам, в феврале мужчина, войдя в доверие, завладел его машинами Toyota Avalon, Kia K7 и Samsung.

Фото УВД Октябрьского района

Общий материальный ущерб составил 55 тысяч долларов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого Н.А., 2003 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Милиция просит возможных пострадавших и граждан, располагающих информацией, обращаться по телефонам: 0502060693 и 102.