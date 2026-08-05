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Происшествия

В Бишкеке задержали главу Family Village по делу о $270 тысячах

В Бишкеке задержали генерального директора строительной компании Family Village Сухраба Жармухамедова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

из интернета
Фото из интернета
Поводом для комментария милиции стало обращение жительницы столицы, которая заявила в социальных сетях, что ее сына арестовали без достаточных оснований.

По версии следствия, в 2017 году гражданин А.У. и компания, генеральным директором которой является Жармухамедов, заключили договор о совместном строительстве четырехэтажного жилого дома на улице Байтика Баатыра.

Стороны должны были участвовать в проекте на равных условиях и получить по 50 процентов прибыли.

Как утверждают правоохранительные органы, инвестор передал компании активы на 270 тысяч долларов. После завершения строительства и продажи квартир руководитель компании якобы не выполнил обязательства по расчету с партнером.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Подделка официального документа» и «Мошенничество» УК КР. Жармухамедова задержали, следствие продолжается.

Ранее Сухраба Жармухамедова уже задерживали по делу о мошенничестве. В декабре 2022 года Первомайский районный суд водворил директора Family Village в СИЗО-1 до 20 февраля 2023 года, сообщал Tazabek со ссылкой на пресс-службу суда.

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Алиярбека Абжалиева арестовали после заявления в ГКНБ бизнес-партнера его сына

До этого фамилия Жармухамедова фигурировала в деле бывшего депутата Жогорку Кенеша Алияра Абжалиева. Его задержали в феврале 2022 года после заявления бывшего бизнес-партнера сына депутата.

По словам адвоката Абжалиева, в 2018 году Темирлан Токобеков и Сухраб Жармухамедов начали совместный строительный бизнес с равными долями. Позже Токобеков решил выйти из проекта, а Жармухамедов согласился выкупить его долю в рассрочку.

Адвокат утверждала, что нотариальный договор заключили в 2020 году, однако обязательства по выплате стоимости доли якобы не исполнялись.

По данным Министерства юстиции на февраль 2022 года, Токобеков числился учредителем ОсОО «Фемили-Групп», а Жармухамедов — его руководителем.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384220/
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