В Оше двоих молодых людей водворили в изолятор временного содержания после избиения мужчины, попросившего их соблюдать тишину. Об этом сообщили в городском УВД.
Инцидент произошел 4 августа примерно в 5.00. По предварительным данным следствия, мужчина 1969 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые шумели и мешали окружающим.
В ответ они напали на него и избили.
В тот же день около 9.00 сотрудники патрульной милиции задержали четырех человек, предположительно причастных к произошедшему. Трое из них родились в 2007 году, один — в 2008-м. Их автомобиль отправили на штрафстоянку.
Уголовное дело возбудили по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Меру пресечения им должен избрать городской суд Оша.