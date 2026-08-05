17:01
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В городе Ош избили мужчину, попросившего не шуметь — двоих задержали

В Оше двоих молодых людей водворили в изолятор временного содержания после избиения мужчины, попросившего их соблюдать тишину. Об этом сообщили в городском УВД.

Инцидент произошел 4 августа примерно в 5.00. По предварительным данным следствия, мужчина 1969 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые шумели и мешали окружающим.

В ответ они напали на него и избили.

В тот же день около 9.00 сотрудники патрульной милиции задержали четырех человек, предположительно причастных к произошедшему. Трое из них родились в 2007 году, один — в 2008-м. Их автомобиль отправили на штрафстоянку.

УВД Оша
Фото УВД Оша
Двух наиболее активных участников — К.Н., 2007 года рождения, и А.Б., 2008 года рождения, задержали на 48 часов.

Уголовное дело возбудили по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Меру пресечения им должен избрать городской суд Оша.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384205/
просмотров: 1398
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека парень достал из BMW игрушечный автомат — его задержали
Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит
В Новопокровке неизвестные забросали камнями поезд Балыкчи — Бишкек
В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
В Узгенском районе мужчины отказались платить за счет и избили женщину в кафе
В Бишкеке участников конфликта в кафе задержали за мелкое хулиганство
Толпа парней избила девушку на пляже в Бостери и унесла ее вещи
В Бишкеке мужчина повздорил с водителем автобуса. Его задержали
В Бишкеке мужчину, справлявшего нужду на улице, водворили в ИВС
В Чуйской области милиция не подтвердила заявление подростка о насилии
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
Кино на&nbsp;пляже: на&nbsp;Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от&nbsp;Beeline Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline
Подготовка к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на&nbsp;август Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август
&laquo;Мега Безлимит&raquo; от&nbsp;MEGA: максимум возможностей за&nbsp;330 сомов «Мега Безлимит» от MEGA: максимум возможностей за 330 сомов
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
5 августа, среда
16:41
Жители Оша пожаловались на рост числа пьяных на улицах города Жители Оша пожаловались на рост числа пьяных на улицах...
16:35
Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август
16:32
Пострадавшая на Северном Кипре кыргызстанка остается в реанимации
16:01
Операторы связи, нотариусы и кредитные бюро смогут проверять паспорта
15:55
В Базар-Коргоне вернули муниципалитету землю стоимостью 187,9 миллиона сомов