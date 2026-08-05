Обещал откормить скот. Жителя Ат-Баши подозревают в афере на 4,1 миллиона сомов

В Ат-Башинском районе Нарынской области милиция задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 4 миллиона 115 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД региона.

По версии следствия, 35-летний житель села Ат-Баши с января по апрель 2026 года забирал у местных жителей жеребят, телят и овец, обещая откормить их или продать в Иссык-Кульской области, а затем вернуть деньги владельцам.

Фото УВД Нарынской должности. Задержанный за мошенничество

Однако, как выяснили следователи, скот продавали на рынке в Токмоке, а вырученные деньги подозреваемый тратил на себя. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех возможных потерпевших. Тех, кто также мог пострадать от действий подозреваемого или располагает информацией по делу, просят обратиться в ближайший отдел милиции либо в ОВД Ат-Башинского района.