«Позолоти ручку»: милиционер опозорил Кыргызстан перед туристом

Казахстанский путешественник Марат Садыков заявил о возможном вымогательстве денег со стороны сотрудника милиции в нашей стране. Об этом он рассказал после завершения 36-дневной автомобильной экспедиции по Кыргызстану, Таджикистану и Афганистану.
По словам туриста, инцидент произошел в Кордае перед пересечением кыргызско-казахской границы. Сотрудник милиции якобы остановил его автомобиль, не представился и потребовал документы.
«В конце концов он протянул руку в дверь с намеком «позолотить ручку». Я отдал ему оставшиеся сомы. Сумма была небольшой. Я был очень уставшим и не хотел спорить — хотел домой», — написал путешественник.
Он отметил, что за время поездок посетил более 20 стран Европы и Азии. Однако, по утверждению Марата Садыкова, с подобным отношением к казахстанским водителям ранее не сталкивался.
Официальных комментариев милиции по поводу заявления пока нет. Редакция готова предоставить ведомству возможность изложить свою позицию.