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Происшествия

Ущерб от землетрясения в Венесуэле оценили в 6,7 миллиарда долларов

Фото ПРООН. Одной из наиболее масштабных задач в Венесуэле остается расчистка завалов

В результате разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня, в Венесуэле погибли более 5,3 тысячи человек, почти 18 тысяч получили ранения. Тысячи семей по-прежнему не могут вернуться в свои дома.

По данным Службы новостей ООН, согласно предварительным сведениям, прямой физический ущерб от землетрясения составил около 6,7 миллиарда долларов, что соответствует примерно 6 процентам валового внутреннего продукта Венесуэлы.

Одной из наиболее масштабных задач остается расчистка завалов. По последним оценкам, землетрясения привели к образованию почти 2,1 миллиона тонн обломков — примерно столько весят 288 Эйфелевых башен.

Однако расчистка территории — это не просто вывоз строительного мусора. Необходимо освободить дороги, чтобы машины скорой помощи могли добраться до пациентов, больницы — возобновить работу, школы — принять учеников, а семьи — вернуться в свои районы.

ПРООН совместно с правительством Венесуэлы разрабатывает комплексный подход к управлению отходами. Он предусматривает сортировку, переработку и повторное использование материалов, а также соблюдение экологических требований и мер по снижению риска будущих бедствий.

Восстановление также включает обеспечение людей временным и постоянным жильем, ремонт систем водоснабжения и санитарии, электросетей, телекоммуникаций и газоснабжения.

Для претворения этих неотложных задач в конкретные действия необходима международная поддержка. Южная Корея выделила 3 миллиона долларов на расчистку и утилизацию обломков, восстановление основных услуг, оказание помощи домохозяйствам и укрепление потенциала государственных учреждений и местных сообществ.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией также одобрил выделение 1,77 миллиона долларов экстренного финансирования. Эти средства позволят обеспечить непрерывность лечения ВИЧ и туберкулеза, укрепить диагностические возможности и предоставить населению услуги в области психического здоровья и социальной защиты.

Кроме того, ПРООН совместно с известным венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем запустила международную кампанию по сбору средств.

Напомним, в конце июня в Венесуэле произошло сильнейшее за 126 лет землетрясение.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384150/
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