Кыргызстанка получила тяжелые ножевые ранения при нападении на Северном Кипре

На Северном Кипре 22-летняя гражданка Кыргызстана получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения. Инцидент произошел 3 августа в супермаркете Metropol в Лефкоше.

По данным местной полиции, 31-летний мужчина несколько раз ударил девушку ножом, после чего нанес ранение самому себе в область горла. Оба были госпитализированы. По неподтвержденной информации, нападавший — гражданин Туркменистана.

Фото из интернета. Нападение на кыргызстанку на Северном Кипре

Девушке провели экстренную операцию. По данным местных СМИ, ее состояние остается тяжелым: из-за большой кровопотери и серьезных повреждений внутренних органов сохраняется угроза жизни. Полиция Северного Кипра расследует произошедшее как покушение на убийство. Мотивы нападения пока не раскрываются.

Министерство иностранных дел подтвердило, что пострадавшая является гражданкой Кыргызстана. Там сообщили, что посольство КР в Турции взаимодействует с правоохранительными органами Северного Кипра для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ситуация находится на особом контроле МИД и дипломатического представительства.

Изначально ряд казахстанских СМИ сообщил, что пострадавшая является гражданкой РК, и МИД страны взял ситуацию на контроль. Позже внешнеполитическое ведомство уточнило, что девушка родилась в Казахстане, однако имеет гражданство Кыргызстана. После этого информацию официально подтвердил и МИД КР.