10:58
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В отношении водителя, устроившего скандал из-за тонировки, составлен протокол

В отношении мужчины, устроившего скандал из-за тонированной машины, составлен протокол. Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.

Читайте по теме
«Сломаю спину, выходи раз на раз». Водитель устроил скандал из-за тонировки

Напомним, сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомобиль Lexus, водитель которого управлял транспортом с нарушением установленных требований, в том числе с передними боковыми стеклами, имеющими запрещенное тонирование.

В ходе общения с сотрудником милиции водитель М.С., 1974 года рождения, допустил некорректное поведение, выразился в его адрес в грубой форме и угрожал.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

В отношении мужчины составлен протокол о правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения в установленном законодательством порядке.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384131/
просмотров: 1519
Версия для печати
Материалы по теме
«Сломаю спину, выходи раз на раз». Водитель устроил скандал из-за тонировки
Незаконная тонировка. Иностранного гражданина оштрафовали на 20 тысяч сомов
Тонировка лобового стекла и неповиновение. В Чуйской области наказали водителя
В Боомском ущелье водителя Ford Mustang оштрафовали за незаконную тонировку
Тонировка подешевеет на месяц. Кабмин объявил льготный период для водителей
В ЖК предлагают снизить стоимость тонировки авто до 25 тысяч сомов
В Кыргызстане планируют на месяц снизить цены на тонировку передних стекол авто
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
10:44
Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тысяч тонн молочной продукции Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тыся...
10:40
В части Бишкека приостановили подачу газа с 5 по 7 августа
10:36
Более 25 спортсменов остались без авиабилетов — задержана подозреваемая
10:33
Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле
10:05
Закрашенный мурал «Красное яблоко» в Бишкеке начали восстанавливать