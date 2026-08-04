В Сулюкте обвалилась шахта. Погиб иностранный рабочий

В Сулюкте обвалилась шахта, под завалами оказались двое работников. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, на место направлены 24 спасателя.

Установлено, что на глубине 50 метров обрушились четыре крепежные опоры, обвалилось около 30 кубических метров породы.

Из-под завалов первым спасен гражданин Китая Я.Ю., 1966 года рождения. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Во время спасательной операции произошел повторный обвал, под которым оказались пятеро спасателей МЧС. Благодаря оперативным действиям всех успешно извлекли. Тело второго шахтера-иностранца, оставшегося под завалами, позже извлекли сами горняки.