10:58
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В Сулюкте обвалилась шахта. Погиб иностранный рабочий

В Сулюкте обвалилась шахта, под завалами оказались двое работников. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, на место направлены 24 спасателя.

Установлено, что на глубине 50 метров обрушились четыре крепежные опоры, обвалилось около 30 кубических метров породы.

Из-под завалов первым спасен гражданин Китая Я.Ю., 1966 года рождения. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Во время спасательной операции произошел повторный обвал, под которым оказались пятеро спасателей МЧС. Благодаря оперативным действиям всех успешно извлекли. Тело второго шахтера-иностранца, оставшегося под завалами, позже извлекли сами горняки.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384128/
просмотров: 1286
Версия для печати
Материалы по теме
За два месяца погибли 5 человек. Жители Сулюкты озвучили проблемы угольных шахт
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
10:44
Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тысяч тонн молочной продукции Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тыся...
10:40
В части Бишкека приостановили подачу газа с 5 по 7 августа
10:36
Более 25 спортсменов остались без авиабилетов — задержана подозреваемая
10:33
Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле
10:05
Закрашенный мурал «Красное яблоко» в Бишкеке начали восстанавливать