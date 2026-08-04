10:58
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

«Сломаю спину, выходи раз на раз». Водитель устроил скандал из-за тонировки

В Бишкеке водитель Lexus LX600 угрожал сотруднику милиции после остановки за незаконную тонировку. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Автомобиль остановили во время патрулирования. На его стеклах была установлена тонировочная пленка без соответствующего разрешения.

При оформлении нарушения водитель отказался снять пленку и подписать протокол. Патрульные предупредили, что в таком случае машину могут водворить на штрафстоянку. После разъяснения требований закона мужчина согласился подписать документ.

По данным УПСМ, водитель вел себя агрессивно, угрожал сотруднику милиции сломать спину и вызвал его «раз на раз».

В отношении мужчины составили протокол о правонарушении. Тонировочную пленку сняли на месте.

В УПСМ напомнили водителям об ответственности за неподчинение законным требованиям сотрудников милиции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384107/
просмотров: 2780
Версия для печати
Материалы по теме
В отношении водителя, устроившего скандал из-за тонировки, составлен протокол
В Бишкеке велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе
Незаконная тонировка. Иностранного гражданина оштрафовали на 20 тысяч сомов
Тонировка лобового стекла и неповиновение. В Чуйской области наказали водителя
Пьяный водитель дважды пытался сорвать освидетельствование на Иссык-Куле
В Иссык-Кульской области милиционеры помогли спасти задыхавшуюся девочку
После гибели ребенка под колесами автобуса в Бишкеке наказали механиков парка
В Бишкеке водитель BMW без прав попытался скрыться от инспекторов
В Бишкеке пьяного водителя оштрафовали за неподчинение требованиям УПСМ
В Боомском ущелье водителя Ford Mustang оштрафовали за незаконную тонировку
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
10:44
Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тысяч тонн молочной продукции Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тыся...
10:40
В части Бишкека приостановили подачу газа с 5 по 7 августа
10:36
Более 25 спортсменов остались без авиабилетов — задержана подозреваемая
10:33
Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле
10:05
Закрашенный мурал «Красное яблоко» в Бишкеке начали восстанавливать