«Сломаю спину, выходи раз на раз». Водитель устроил скандал из-за тонировки

В Бишкеке водитель Lexus LX600 угрожал сотруднику милиции после остановки за незаконную тонировку. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Автомобиль остановили во время патрулирования. На его стеклах была установлена тонировочная пленка без соответствующего разрешения.

При оформлении нарушения водитель отказался снять пленку и подписать протокол. Патрульные предупредили, что в таком случае машину могут водворить на штрафстоянку. После разъяснения требований закона мужчина согласился подписать документ.

По данным УПСМ, водитель вел себя агрессивно, угрожал сотруднику милиции сломать спину и вызвал его «раз на раз».

В отношении мужчины составили протокол о правонарушении. Тонировочную пленку сняли на месте.

В УПСМ напомнили водителям об ответственности за неподчинение законным требованиям сотрудников милиции.