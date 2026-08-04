Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит

Установили личность женщины, подозреваемой в нападении на сотрудницу муниципального предприятия «Ош-Тазалык». Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа на улице Раимбекова. Подозреваемую доставили в следственную службу отдела милиции «Ак-Буура».

Фото УВД Оша

Ею оказалась безработная жительница микрорайона «Манас-Ата» 1992 года рождения.

По данным милиции, женщина рассказала, что в тот день употребляла алкоголь вместе с подругой. Из-за состояния опьянения она якобы не помнит произошедшего с работницей «Ош-Тазалыка».

Следствие продолжается. По его итогам будет принято процессуальное решение.