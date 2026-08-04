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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России

Украинский беспилотник атаковал сегодня логистический центр маркетплейса Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. На нем начался крупный пожар, сообщили российские СМИ.

Сотрудников центра эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.

Глава региона Александр Дрозденко уточнил, что за время атаки над Ленинградской областью сбили 17 дронов. Пострадал один человек.

Хроника атак на Wildberries и масштабы ущерба

Exilenova+
Фото Exilenova+. Пожар на складе Wildberries в Красном Бору

Украинские удары стали продолжением масштабной кампании по поражению крупной гражданской и двойной логистики. В течение июля 2026 года беспилотники систематически наносили удары по инфраструктуре маркетплейса. В ночь на 18 июля 2026 года атакам подверглись распределительные центры в Электростали Подмосковья и Котовске Тамбовской области, где погибли 8 человек и еще свыше 80 получили ранения.

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24 июля 2026 года прилеты зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, 29 и 30 июля 2026 года — в Пензе, Сарапуле, Перми и Рязани, а 31 июля 2026 года — в Волгоградской области и Татарстане.

По данным портала RTVI, систематические пожары уничтожили товары селлеров на миллиарды рублей и вынудили компанию экстренно искать свыше 100 тысяч квадратных метров новых складских площадей.

Как меняют рынок атаки беспилотников

Отраслевые аналитики издания Т-Ж делают вывод, что систематический характер атак окончательно ломает привычную модель централизованной логистики маркетплейсов в европейской части РФ. Согласно прогнозам экспертов:

  • продавцы массово сокращают объемы хранения товаров на складах в зонах повышенного риска до 10 процентов и переориентируют поставки на региональные центры за Уралом и в Сибири.

  • переход селлеров на схему торговли со собственных складов (FBS) и децентрализация хранения неизбежно приведут к увеличению сроков доставки заказов покупателям на 2–4 дня и росту логистических затрат на 15–20 процентов.

  • страховые компании прогнозируют существенное удорожание страхования товарных запасов и складских помещений в центральных регионах РФ или полный отказ от покрытия рисков, связанных с атаками БПЛА.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384059/
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