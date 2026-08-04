В городе Ош нашли тело двухлетней девочки, упавшей в канал Увам

В Оше нашли тело двухлетней девочки, которая 2 августа упала в канал Увам. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Девочка, 2024 года рождения, упала в канал, проходящий по улице Арал в селе Озгур. Поисково-спасательные работы начались сразу после поступления сообщения. Утром 3 августа поиски продолжили в расширенном составе. К ним привлекли 106 спасателей управления МЧС по городу Ошу, 40 сотрудников МВД и 30 родственников — всего 176 человек.

Около 10.50 тело девочки обнаружили родственники в канале Увам возле дома № 28а на улице Кулматова. Спасатели извлекли тело из воды и передали его отцу.