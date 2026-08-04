14:33
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Отсутствовал сертификат. Кыргызстан вернул России пиломатериалы

Сотрудниками Чуй-Бишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений на фитосанитарном контрольном посту «Чалдыбар автодорожный» возвращено 45 кубических метров пиломатериалов, импортированных из Российской Федерации. Об этом сообщает Минсельхоз.

3 августа в ходе фитосанитарного контроля груза, прибывшего через государственную границу, было установлено отсутствие фитосанитарного сертификата.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, данное нарушение является несоблюдением Единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В связи с этим груз был возвращен стране-экспортеру.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384037/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Россию и Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года
Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?
Пожар на НПЗ и складе Wildberries в Рязани после атаки украинских дронов
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
Пожары на складах Wildberries. Два пострадавших кыргызстанца в больнице
МИД выясняет, нет ли пострадавших граждан Кыргызстана при пожаре на складе в РФ
В России хотят разрешить регистрацию машин, находящихся в международном розыске
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
14:32
Китайская компания запустит спутник Samarkand-2028 Китайская компания запустит спутник Samarkand-2028
14:28
Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA
14:24
Telegram объяснил причину временного удаления мессенджера из App Store
14:00
Мясо дорожает, картофель дешевеет: как изменились цены на продукты в июле
13:49
Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России