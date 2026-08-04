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Происшествия

Подозреваемых в серии краж колес с автомобилей задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали троих мужчин, подозреваемых в краже колес с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в Октябрьском РУВД.

По данным милиции, 8 июля в правоохранительные органы обратился владелец Hyundai Sonata DN8. Он сообщил, что ночью в городке Совмина неизвестные сняли с машины два колеса.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали К.М. и А.Э., 2005 года рождения и Н.А., 1998 года рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.

Позднее суд заключил подозреваемых под стражу. Они находятся в СИЗО-1.

Следствие установило возможную причастность задержанных пяти аналогичным кражам. Расследование продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/384032/
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