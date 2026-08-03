Лжепрапорщик с удостоверением ГКНБ требовал от гражданина по $5 тысяч в месяц

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве денег под видом сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По данным милиции, 1 августа в службу внутренних расследований МВД обратился гражданин М.Н. Он заявил, что неизвестный мужчина, представившийся сотрудником МВД по имени Жаныбек, требовал у него деньги.

Как рассказал заявитель, 2 июля около 5.00 на берегу Большого Чуйского канала в районе пересечения улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу к нему подошел мужчина и показал служебное удостоверение. Под угрозой привлечения к ответственности и создания других проблем он якобы потребовал ежемесячно передавать ему по 5 тысяч долларов.

Потерпевший передал ему 150 тысяч сомов наличными и еще 70 тысяч перечислил на указанные банковские счета. После этого подозреваемый продолжил звонить и потребовал еще 200 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве взятки в крупном размере.

Подозреваемого Ж.С., 1993 года рождения, поймали с поличным на парковке по улице Льва Толстого после получения 21 тысячи сомов.

Во время обыска у него нашли удостоверение прапорщика одной из войсковых частей Вооруженных сил, где он числится старшим водителем подразделения, а также служебное удостоверение сотрудника Девятой службы ГКНБ в звании прапорщика.

По предварительным данным, эти документы использовались для создания видимости принадлежности к правоохранительным органам и давления на потерпевшего.

Суд арестовал задержанного на два месяца. Его поместили в СИЗО-1 Бишкека.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.