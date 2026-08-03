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Происшествия

Драка на «Панораме» Бишкека оказалась конфликтом из-за недопонимания

Милиция проводит проверку по факту конфликта между молодыми людьми в районе флагштока в селе Арашан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Информация о происшествии поступила в милицию сегодня около 7.50. Видео с места конфликта распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс.

Материал зарегистрировали в ОВД Аламединского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Участников конфликта доставили в отделение милиции для разбирательства.

Во время проверки одна из участниц написала заявление и сообщила, что конфликт возник из-за взаимного недопонимания. Претензий к другим участникам она не имеет.

Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383927/
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