Два вертолета столкнулись в воздухе при тушении крупного лесного пожара в Греции

Два вертолета столкнулись в воздухе во время тушения крупного лесного пожара в Греции. Об этом сообщила газета Naftemporiki.

По ее данным, оба вертолета участвовали в тушении пожара, который с пятницы продолжается в Беотии и Западной Аттике. Экипаж одного из вертолетов вышел на связь, к его месту нахождения выслали скорую помощь.

Экипаж второго вертолета обнаружили без сознания. По данным издания, их также госпитализировали.

В общей сложности на борту двух машин находились четыре человека, из которых двое греки и двое — иностранные граждане.

Масштабные лесные пожары также бушуют во Франции и Испании. Крупные возгорания отмечены в Северной Америке, Турции и на полуострове Ямал в России.