Мальчика ударило током. В мэрии Бишкека озвучили предполагаемую причину ЧП

В мэрии Бишкека прокомментировали ЧП, когда девятилетнего мальчика ударило током.

По ее данным, продолжается проверка причин трагического случая, при этом специалисты обнаружили напряжение на металлической лестнице возле магазина, расположенного на улице Айтиева — оно не пропало даже после отключения электричества в одном из помещений.

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Выяснилось, что здание разделено на две части, и напряжение пропало только после отключения электрощита во втором помещении.

По предварительным данным, причиной могла стать неисправность внутренней электросети здания.

Эти линии не находятся на балансе «Бишкексвета», заявили в муниципалитете.

Напомним, мальчик поступил в отделение реанимации Городской детской больницы скорой медицинской помощи без сознания. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

По данным УВД Октябрьского района Бишкека, по факту поражения ребенка электрическим током начата доследственная проверка.