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Происшествия

Очередная драка водителей произошла в Бишкеке: оба задержаны

Очередная драка водителей произошла в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека. Очередная драка водителей произошла в Бишкеке: оба задержаны

Милиция оперативно отреагировала на видео с дорожной потасовкой, которое распространили в социальных сетях.  

По данному факту началась доследственная проверка. Оперативники нашли и доставили в отделение Ж.М., 1998 года рождения, и И.Б., 1998 года рождения.

В отношении драчунов составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.  Они водворены в камеру временного пребывания.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383842/
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