В Москве у ресторана курьер взорвала бомбу: есть погибшие и раненые

Накануне вечером в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, бомбу пыталась пронести курьер.

Женщина, которая несла бомбу, охранник, пытавшийся остановить ее, а также один из посетителей заведения погибли. Еще 21 человек получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв произошел около 19.55. После происшествия здание оцепили. На место прибыл заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Следственный комитет РФ начал расследование.

СМИ пишут, что заведение было закрыто для частного мероприятия, на котором присутствовали около 50 гостей.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, возле входа заведения охранник остановил женщину, которая несла коробку гостям. Она заявила, что хочет передать подарок, однако охранник не поверил и решил ее досмотреть. В этот момент раздался взрыв.

Бомбу, по всей видимости, взорвали дистанционно, говорится в материале. Сила взрыва была эквивалентна одному килограмму тротила, а само устройство было начинено металлическими шариками.

Фото СМИ. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко

СМИ также пишут, что предварительно целью покушения стал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко, отмечавший в этот день свой юбилей. 27 июля генералу исполнилось 55 лет. Он не пострадал.