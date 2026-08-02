23:21
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В Москве у ресторана курьер взорвала бомбу: есть погибшие и раненые

Накануне вечером в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, бомбу пыталась пронести курьер.  

Женщина, которая несла бомбу, охранник, пытавшийся остановить ее, а также один из посетителей заведения погибли. Еще 21 человек получили ранения различной степени тяжести.  

Взрыв произошел около 19.55. После происшествия здание оцепили. На место прибыл заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Следственный комитет РФ начал расследование.

СМИ пишут, что заведение было закрыто для частного мероприятия, на котором присутствовали около 50 гостей.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, возле входа заведения охранник остановил женщину, которая несла коробку гостям. Она заявила, что хочет передать подарок, однако охранник не поверил и решил ее досмотреть. В этот момент раздался взрыв.

Бомбу, по всей видимости, взорвали дистанционно, говорится в материале. Сила взрыва была эквивалентна одному килограмму тротила, а само устройство было начинено металлическими шариками.  

СМИ
Фото СМИ. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко

СМИ также пишут, что предварительно целью покушения стал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко, отмечавший в этот день свой юбилей. 27 июля генералу исполнилось 55 лет. Он не пострадал.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383840/
просмотров: 3627
Версия для печати
Материалы по теме
В Ат-Башинском районе мужчина лишился руки после взрыва
Рекорды выручки: сколько заработали гостиницы и рестораны Кыргызстана за полгода
Автомобиль с газовым оборудованием взорвался в Кара-Суу
Школьники из Кыргызстана завоевали 4 медали на олимпиаде по физике в России
Мощный взрыв в Мьянме унес жизни 46 человек, десятки ранены
На Мальте взорвался завод по производству фейерверков
Президент КР выразил соболезнования главе КНР в связи с гибелью людей в Шаньси
Более 80 рабочих погибли в результате взрыва на угольной шахте в Китае
На рестораны, кафе и доставку еды кыргызстанцы потратили 14,6 миллиарда сомов
Лукашенко, Токаев и Мирзиеев посетили парад Победы в Москве
Популярные новости
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по&nbsp;делу о&nbsp;&laquo;письме&nbsp;75&raquo; Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по делу о «письме 75»
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки