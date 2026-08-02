Трамп снова отложил удары по Ирану, надеясь заключить сделку с Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает новые ракетные удары по Ирану и дает Тегерану шанс подписать мирное соглашение. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social Трамп.

По его словам, США полностью готовы к тому, чтобы нанести удары по Ирану «на уровне Военного Ужаса, Силы и Мощи, невиданных со Второй мировой войны».

«Несмотря на это, Иран и другие страны Ближнего Востока только что попросили нас воздержаться от любых атак, поскольку были согласованы периметры сделки», — добавил глава Белого дома.

«Я согласился, ради всего мира, а также ради выживания успешного и процветающего Ирана, отменить атаку, при условии, что будет срочно заключена СДЕЛКА. Страна Израиль присоединяется ко мне в этом стремлении», — говорится в сообщении Трампа.

26 июля СМИ сообщали, что президент США отдал приказ военным прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак. Затем удары возобновились и опять были прекращены.