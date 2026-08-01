Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку

Министерство внутренних дел Кыргызстана проводит проверку по факту распространившейся информации о том, что бригада скорой медицинской помощи не смогла своевременно проехать к мужчине, потерявшему сознание на автомобильной дороге, из-за движения кортежа.

В МВД сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе время и место инцидента, а также действия сотрудников правоохранительных органов и других соответствующих служб.

По итогам проверки произошедшему будет дана юридическая оценка. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напомним, 24.kg обратились очевидцы ситуации, где для мужчины, потерявшего сознание около перекрытой для кортежа трассы родные пытаются остановить проезжавшую мимо скорую, но сотрудники милиции не разрешают этого.

Родственники мужчины утверждали, что из-за перекрытия дороги во время проведения мероприятий на Иссык-Куле автомобиль скорой помощи не смог подъехать к пациенту, потерявшему сознание. Они также просили предоставить сопровождение до больницы, но охранющие дорогу ответили, что это не в их компетенции.

На момент публикации Министерство здравоохранения не предоставило официальной информации о состоянии мужчины.