Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии

Прокуратура попросила Пресненский районный суд Москвы заочно приговорить блогера Гусейна Гасанова к шести годам колонии общего режима по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Кроме лишения свободы, государственное обвинение просит назначить ему штраф в размере 155 миллионов рублей и два года ограничения свободы. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Фото из интернета. Гусейн Гасанов вину не признает

По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 175 миллионов рублей. После погашения налоговой задолженности уголовное преследование по этой статье было прекращено. Однако следствие считает, что около 68 миллионов рублей из этих средств блогер легализовал, в том числе через покупку недвижимости.

Сам Гусейн Гасанов вину не признает. Его защита заявляет, что часть средств, которые следствие считает легализованными, имела законное происхождение, а доказательств преступного умысла представлено не было.

Уголовное дело рассматривается в заочном порядке, поскольку блогер находится за пределами России. Ранее он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Гусейн Гасанов известен как один из самых популярных русскоязычных блогеров. Широкую известность ему принесли юмористические ролики, розыгрыши дорогих автомобилей, а также платный онлайн-курс «Мышление миллионера», вокруг которого ранее возникли многочисленные споры и жалобы покупателей.