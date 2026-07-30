МВД КР предупреждает: мошенники используют фото сотрудников силовых структур

МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием ИИ.
По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых структур, создавая поддельные видеоролики, в которых от их имени распространяется недостоверная информация.
Подобные материалы не имеют никакого отношения к МВД и распространяются исключительно в мошеннических целях.
В связи с этим министерство призывает граждан:
- не доверять видеороликам сомнительного происхождения, даже если в них используются изображения известных лиц или сотрудников государственных органов;
- не переходить по неизвестным ссылкам и не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию;
- проверять достоверность информации только через официальные источники МВД.
Современные технологии позволяют создавать реалистичные поддельные видеоролики, однако критическое отношение к информации и проверка ее достоверности помогут избежать мошеннических действий.