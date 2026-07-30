МВД КР предупреждает: мошенники используют фото сотрудников силовых структур

МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием ИИ.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых структур, создавая поддельные видеоролики, в которых от их имени распространяется недостоверная информация.

Подобные материалы не имеют никакого отношения к МВД и распространяются исключительно в мошеннических целях.

Фото МВД

В связи с этим министерство призывает граждан:

не доверять видеороликам сомнительного происхождения, даже если в них используются изображения известных лиц или сотрудников государственных органов;

не переходить по неизвестным ссылкам и не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию;

проверять достоверность информации только через официальные источники МВД.

Современные технологии позволяют создавать реалистичные поддельные видеоролики, однако критическое отношение к информации и проверка ее достоверности помогут избежать мошеннических действий.