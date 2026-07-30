В шведском Гетеборге во время международного юношеского футбольного турнира Gothia Cup исчезли 20 представителей одной из команд из Эфиопии. Полиция не исключает, что они могли намеренно покинуть место проживания с целью нелегальной миграции.

Фото из интернета. Во время футбольного турнира в Швеции пропали 20 участников команды из Эфиопии

По данным издания The Local со ссылкой на шведские правоохранительные органы, инцидент произошел в день финала турнира. Сотрудники школы, где проживали футболисты и сопровождавшие их взрослые, обнаружили, что вся группа покинула место размещения.

Организаторы Gothia Cup незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. Однако спустя десять дней после завершения соревнований местонахождение пропавших по-прежнему остается неизвестным.

По предварительной версии полиции, речь может идти о добровольном исчезновении с целью нелегального пребывания в Швеции.

В этом году в международном юношеском турнире Gothia Cup приняли участие команды из 77 стран мира, включая четыре команды из Эфиопии.