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Происшествия

Во время футбольного турнира в Швеции пропали 20 участников команды из Эфиопии

В шведском Гетеборге во время международного юношеского футбольного турнира Gothia Cup исчезли 20 представителей одной из команд из Эфиопии. Полиция не исключает, что они могли намеренно покинуть место проживания с целью нелегальной миграции.

из интернета
Фото из интернета. Во время футбольного турнира в Швеции пропали 20 участников команды из Эфиопии

По данным издания The Local со ссылкой на шведские правоохранительные органы, инцидент произошел в день финала турнира. Сотрудники школы, где проживали футболисты и сопровождавшие их взрослые, обнаружили, что вся группа покинула место размещения.

Организаторы Gothia Cup незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. Однако спустя десять дней после завершения соревнований местонахождение пропавших по-прежнему остается неизвестным.

По предварительной версии полиции, речь может идти о добровольном исчезновении с целью нелегального пребывания в Швеции.

В этом году в международном юношеском турнире Gothia Cup приняли участие команды из 77 стран мира, включая четыре команды из Эфиопии.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383585/
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