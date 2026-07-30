В Бишкеке мужчина избил жену и нарушил условия охранного ордера

В Бишкеке мужчина, ранее привлеченный к ответственности за семейное насилие, вновь применил силу в отношении своей супруги. Инцидент попал на видео и опубликован в социальных сетях 27 июля.

Факт зарегистрировали в УВД Первомайского района, после чего началась доследственная проверка.

Сотрудники милиции установили участников происшествия и выяснили, что они супруги.

В отношении мужчины 1986 года рождения составили протокол по статье о неисполнении условий временного охранного ордера.

Фото ГУВД Бишкека

Ранее его уже подвергали административному аресту на трое суток за семейное насилие. После этого мужчине и его супруге выдали временные охранные ордера.

Женщина заявила, что не имеет претензий к супругу, и отказалась подавать заявление.

В милиции сообщили, что в рамках законодательства приняты соответствующие меры.