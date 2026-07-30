02:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В Бишкеке пропала 44-летняя женщина. Она имеет инвалидность II группы

В Бишкеке разыскивают 44-летнюю Раушан Тыныстанову, которая 25 июля вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

С заявлением в милицию обратились родственники пропавшей. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.

ГУВД
Фото ГУВД

Рост женщины — около 157 сантиметров, телосложение худощавое. Она имеет инвалидность II группы, не слышит и не разговаривает.

В день исчезновения была одета в черное платье и обута в сандалии.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Раушан Тыныстановой, просят сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайшее отделение милиции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383561/
просмотров: 1199
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина избил жену и нарушил условия охранного ордера
В Бишкеке задержали подозреваемого в захвате квартиры под видом силовика
В Бишкеке двух братьев ранили ножом после дорожного конфликта
В Бишкеке мошенники забрали 82,5 тысячи криптовалюты USDT под видом обмена
Турция объявила премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск
В городе Ош почти месяц ищут пропавшего Улукбека Туркбаева
Нашли пропавших в Бишкеке брата и сестру
В Бишкеке пропали брат с сестрой. Милиция просит помочь с поисками
После драки в Бишкеке двух девушек отправили в камеру временного содержания
Рались Касанов назначен заместителем начальника ГУВД Бишкека
Популярные новости
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба