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Задержанного владельца компании «Аврора Групп» Азрета Боотаева отправили в СИЗО

Соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца компании «Аврора Групп» Азрета Боотаева заключили под стражу.

По данным Первомайского райсуда, 29 июля Боотаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере, совершенному в составе преступного сообщества. Он будет находиться в СИЗО-1 до 27 сентября. Его задержали несколько дней назад.

из интернета
Фото из интернета. Задержанный Азрет Боотаев

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Это не первый арест предпринимателя. 4 октября 2023 года, в день ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева, Азрета Боотаева задержали сотрудники ГКНБ. Тогда в спецслужбе заявляли, что он подозревается в легализации (отмывании) преступных доходов и являлся бизнес-партнером Кольбаева. В декабре 2023 года его освободили под подписку о невыезде после того, как он выплатил государству 356 миллионов сомов.

Неделю назад в Бишкеке опечатали бизнес-центр «Аврора», который связывают с ОсОО «Аврора Групп». Компания зарегистрирована по адресу: улица Игембердиева, 1а, где находится головное здание бизнес-центра.

24.kg
Фото 24.kg. Опечатанное здание бизнес-центра «Аврора»

Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383525/
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