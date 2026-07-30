Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по делу о «письме 75», сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

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Напомним, в начале июля Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева виновным по делу «письма 75». Ему назначили четыре года лишения свободы с конфискацией имущества, однако освободили от отбывания наказания, установив трехлетний пробационный надзор.

Дело связано с обращением группы бывших высокопоставленных чиновников, депутатов и общественных деятелей, в котором авторы просят Садыра Жапаров провести в стране досрочные выборы президента. По этому делу также были осуждены бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, а также пятеро подписантов письма.

Апелляция подана в Бишкекский горсуд. Ее рассмотрение займет около двух месяцев.