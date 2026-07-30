02:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по делу о «письме 75»

Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обжаловал приговор по делу о «письме 75», сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

Читайте по теме
Суд вынес приговор по делу о «письме 75». Кому сколько дали

Напомним, в начале июля Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева виновным по делу «письма 75». Ему назначили четыре года лишения свободы с конфискацией имущества, однако освободили от отбывания наказания, установив трехлетний пробационный надзор.

Дело связано с обращением группы бывших высокопоставленных чиновников, депутатов и общественных деятелей, в котором авторы просят Садыра Жапаров провести в стране досрочные выборы президента. По этому делу также были осуждены бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, а также пятеро подписантов письма.

Апелляция подана в Бишкекский горсуд. Ее рассмотрение займет около двух месяцев. 
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383514/
просмотров: 5422
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков пригрозил арестами за фейки об иностранцах
Камчыбек Ташиев заявил, что не будет участвовать в выборах президента в 2027-м
Защита Камчыбека Ташиева намерена обжаловать приговор по делу «письма 75»
Дело о «письме 75». Адвокат Ташиева заявил об отсутствии доказательств
Нурланбек Тургунбек уулу назвал прошение прокуратуры абсурдом
«Дело письма 75»: как одно обращение изменило политическую систему КР. Часть II
«Дело письма 75»: как одно обращение изменило политическую систему КР. Часть I
Торага ЖК озвучил версию попыток провести досрочные президентские выборы
Экс-торага ЖК назвал ложным заявление о «письме 75», прозвучавшее в парламенте
Депутат: Все подсудимые по делу «письма 75» должны быть взяты под стражу
Популярные новости
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба