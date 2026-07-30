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Происшествия

В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов

В Лейлекском районе Баткенской области выявили нарушения при добыче угля, в результате которых государству причинен крупный ущерб.

По данным Генпрокуратуры, проверка законности работ на территории лесного хозяйства установила, что ответственные должностные лица не приняли своевременных мер для пресечения незаконной деятельности предприятий.

Установлено, что компании «К-А» и «К-А П» за пределами выделенных земельных участков нарушили почвенный покров лесных земель площадью более 100 тысяч квадратных метров, разместили около 739,5 тысячи кубометров отходов и не выплатили обязательные платежи за природопользование.

Сообщается, что в результате лесным землям причинен ущерб на сумму 66 миллионов 342 тысячи 540 сомов, а в бюджет не поступило 135 миллионов 214 тысяч 453 сома. Общий размер ущерба составил 201 миллион 556 тысяч 993 сома.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении правил охраны и использования недр. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383513/
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