В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов

В Лейлекском районе Баткенской области выявили нарушения при добыче угля, в результате которых государству причинен крупный ущерб.

По данным Генпрокуратуры, проверка законности работ на территории лесного хозяйства установила, что ответственные должностные лица не приняли своевременных мер для пресечения незаконной деятельности предприятий.

Установлено, что компании «К-А» и «К-А П» за пределами выделенных земельных участков нарушили почвенный покров лесных земель площадью более 100 тысяч квадратных метров, разместили около 739,5 тысячи кубометров отходов и не выплатили обязательные платежи за природопользование.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении правил охраны и использования недр. В настоящее время продолжаются следственные действия.