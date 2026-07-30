02:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Директора школы № 28 уволили после проверки прокуратуры

Директора школы-комплекса № 28 в Бишкеке освободили от должности после выявленных кадровых и финансовых нарушений. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что образование некоторых учителей не соответствовало требованиям к занимаемым должностям и предметам, которые они преподавали.

Заместитель директора не имел педагогического образования и не прошел необходимую профессиональную переподготовку. Его также освободили от должности.

Кроме того, отдельным сотрудникам незаконно начисляли зарплату, хотя фактически они не выполняли трудовые обязанности.

Нарушения выявили и в дошкольном отделении. Некоторых воспитанников не включали в учетную документацию, а поступавшие за них ежемесячные платежи не вносили в кассу.

После вмешательства прокуратуры незаконно израсходованные средства полностью возместили в бюджет.

Вопрос о привлечении главы Ленинского районного управления образования к дисциплинарной ответственности рассматривает Министерство образования и науки.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383503/
просмотров: 5222
Версия для печати
Материалы по теме
Перенос учебного года. Учителям обещают выплатить зарплату за весь сентябрь
Учителей в Кыргызстане отправляют в отпуск без содержания — жалуются в соцсетях
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека продолжается строительство школы
В Бишкеке задержали двух сотрудников МЧС по делу о взятках
Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
Переход на 12-летку. Зачем нужен предпрофильный компонент в восьмом классе
Переход на 12-летку. Предпрофильный компонент введут в восьмом классе с сентября
Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
Популярные новости
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба