Директора школы № 28 уволили после проверки прокуратуры

Директора школы-комплекса № 28 в Бишкеке освободили от должности после выявленных кадровых и финансовых нарушений. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что образование некоторых учителей не соответствовало требованиям к занимаемым должностям и предметам, которые они преподавали.

Заместитель директора не имел педагогического образования и не прошел необходимую профессиональную переподготовку. Его также освободили от должности.

Кроме того, отдельным сотрудникам незаконно начисляли зарплату, хотя фактически они не выполняли трудовые обязанности.

Нарушения выявили и в дошкольном отделении. Некоторых воспитанников не включали в учетную документацию, а поступавшие за них ежемесячные платежи не вносили в кассу.

После вмешательства прокуратуры незаконно израсходованные средства полностью возместили в бюджет.

Вопрос о привлечении главы Ленинского районного управления образования к дисциплинарной ответственности рассматривает Министерство образования и науки.