В Китае произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, подземные толчки интенсивностью 5 баллов зафиксированы 29 июля в 12.09.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая (в районе хребта Как Шаал Тоо): в 35 километрах к востоку от села Бедел, в 43 километрах к юго-востоку от села Ыштык, в 70 километрах к юго-востоку от рудника «Кумтор», в 115 километрах к юго-востоку от города Каракола.

Интенсивность землетрясения составила в селах Бедел и Ыштык — 3 балла, на руднике «Кумтор» — 2 балла.